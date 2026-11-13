Естонія заборонила спортсменам з РФ і Білорусі брати участь у змаганнях на її території

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Ville Säävuori / Flickr

Міністерство культури Естонії надіслало офіційного листа Міжнародній федерації лижного спорту (FIS), де попередило, що російські та білоруські спортсмени не зможуть виступати на турнірах, які проходитимуть на її території.

Про це повідомляє ERR.

У заяві йдеться, що на початку вересня FIS помʼякшила санкції проти спортсменів з РФ і Білорусі. Обмеження зняли й для спортсменів, повʼязаних із силовими структурами, зокрема з московськими футбольними клубами ЦСКА і «Динамо». На початку тижня FIS також оновила список нейтральних спортсменів. Туди додали пʼятиразового олімпійського призера, російського лижника Дениса Спіцова.

Міністерство культури Естонії пояснило, що в майбутньому зимовому сезоні країна не прийматиме етап Кубка світу з лижних перегонів. Проте з 18 по 24 січня в естонському місті Отепя пройде Чемпіонат світу серед юніорів і спортсменів до 23 років з лижних видів спорту, а в лютому на лижному стадіоні спортивного центру «Техванді» відбудеться Чемпіонат світу з біатлону.

У заяві до FIS йдеться, що Естонія засуджує війну РФ в Україні, тому російські та білоруські спортсмени не мають брати участь у міжнародних спортивних змаганнях до закінчення війни, зокрема і на території Естонії. Там наголошують, що участь у таких змаганнях дозволить РФ і Білорусі висвітлювати змагання в міжнародних медіа.

Також у заяві нагадують, що 10 березня 2022 року уряд Естонії припинив видавати туристичні візи громадянам Росії та Білорусі. З 18 серпня того ж року росіянам, які отримали туристичну візу Естонії, зокрема й для участі у спортивних змаганнях чи культурних заходах, заборонили вʼїзд до країни.