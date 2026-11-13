FT: У Німеччині хакери атакували компанію Quantum Systems, дрони якої використовують українські військові

Новини

Quantum-Systems

Хакери атакували німецького виробника безпілотників Quantum Systems, продукцію якого використовують українські військові. Після кібератаки Бундесвер з міркувань безпеки призупинив використання дронів компанії.

Про це пише Financial Times з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Через кібератаку компанія не змогла взяти участі в нещодавніх військових навчаннях. Інцидент зафіксували наприкінці жовтня. Quantum Systems є одним із найуспішніших оборонних стартапів Європи — під час інвестиційного раунду цього року її оцінили в €7 мільярдів.

За даними джерел, Quantum Systems повідомила своїх клієнтів, що через сервер, який розсилав оновлення для системи наземного управління та планування місій QBase, був поширений шкідливий файл оновлення.

У Quantum Systems не прокоментували операції окремих клієнтів, однак запевнили, що «флот безпілотників наразі функціонує». Там також не уточнили, кого підозрюють в організації атаки.