Голова МВС: Двох поліцейських, які фігурують у справі «Карфаген», звільнять з поліції найближчим часом

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НАБУ

Двох поліцейських, які фігурують у справі НАБУ та САП «Карфаген», найближчим часом звільнять із поліції. Також щодо них триває службове розслідування.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський під час години запитань до уряду в Раді.

За його словами, обох поліцейських уже відсторонили від виконання службових обов’язків і розпочали щодо них службове розслідування. Ідеться про заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань та співробітника Головного управління Нацполіції в Київській області, яких підозрюють у кримінальному правопорушенні.

У МВС дізналися про причетність своїх співробітників до справи того дня, коли НАБУ та САП опублікували деталі операції.

Новий епізод справи «Карфаген»

4 листопада антикорупційні органи заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». За їхньою версією, її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркоторгівлею, виготовленням фальшивих євро, викраденням і побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.

Окрім цього, у розслідуванні згадується, що один із членів угруповання співпрацював із представниками російської ФСБ. На записах він фігурує як «Мексиканець». За даними правоохоронців, він керівник російського наркокартелю «Хімпром» і громадянин Росії. Саме він розширив вплив наркокартелю в Україні та за кордоном.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища.

5 листопада правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам організації. Підозри отримали: