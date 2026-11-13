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Facebook / Національний університет «Києво-Могилянська академія»

У віці 79 років помер В’ячеслав Брюховецький — перший президент Києво-Могилянської академії, Герой України.

Про це повідомили на сторінці Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Брюховецький був літературознавцем, журналістом, педагогом, громадським діячем, одним із засновників Народного руху України.

У 1991 році, коли Україна здобувала незалежність, саме Брюховецький ініціював відродження Києво-Могилянської академії та став її першим президентом.

Під його керівництвом Могилянка стала одним із перших українських університетів, що орієнтувалися на західну модель освіти. У 1996 році там відкрили перші в Україні магістерські програми, а 2008-го створили Докторську школу зі структурованими програмами підготовки докторів філософії (PhD).

Брюховецький також відстоював університетську автономію, студентське самоврядування та розвиток україномовної освіти. За його керівництва Києво-Могилянська академія брала активну участь у Помаранчевій революції та Революції гідності.

«Втрата В’ячеслава Брюховецького непоправна для могилянської спільноти й усієї України. Але справа його життя живе — у відродженому ним університеті, у людях, яких він об’єднав і надихнув, у цінностях, які він відстоював, а також у майбутньому, заради якого він працював», — зазначили в академії.