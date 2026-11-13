Світловий меч Дарта Вейдера з фільму «Зоряні війни» продали на аукціоні майже за $5 млн

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Світловий меч, яким користувався Дарт Вейдер у фільмах «Імперія завдає удару у відповідь» і «Повернення джедая», продали на аукціоні за $4,875 млн. Ним билися в одній із найвідоміших сцен кіносаги, де Вейдер каже Люку Скайвокеру: «Я твій батько».

Про це повідомляє Associated Press.

Аукціон організував Heritage Auctions у межах торгів Ultimate Star Wars Auction. За даними організаторів, це рекордна сума за будь-який предмет із франшизи «Зоряні війни», проданий на аукціоні.

Також це новий рекорд вартості реквізиту із «Зоряних воєн», який використовували під час зйомок. Попередній рекорд встановили в липні, коли світловий меч Люка Скайвокера разом з макетом відтятої руки продали за $3,75 млн.

На торгах також виставили реквізит із фільмів усіх девʼяти епізодів «Зоряних воєн» та інших кіно- і телевізійних проєктів. Загалом на аукціоні представили ще 27 світлових мечів.