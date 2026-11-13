Росіяни атакували Україну 117 дронами — є постраждалі в Запоріжжі, Києві та інших містах

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У ніч проти 13 листопада росіяни атакували Україну 117 дронами — є постраждалі в Запоріжжі, Києві, Вінниці та Рівному.

Про це звітують Повітряні сили.

Летіли дрони типу Shahed (63 з них — реактивні), «Гербера» і дрони-імітатори типу «Пародія» з напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та тимчасово окуповане Гвардійське у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 80 БпЛА. Збити не вдалося дрони, які впали в 24 місцях, уламки впали ще в десяти.

У Шевченківському районі Києва одна людина постраждала, сімох врятували і 30 евакуювали внаслідок нічного російського удару по медзакладу. Пожежу ліквідовано, заявили рятувальники ДСНС.

У Вінниці дві жінки віком 54 і 22 роки травмувалися внаслідок російської атаки, спалахнув житловий будинок. У двох місцях спалахнули пожежі, пошкоджено приватні оселі, вибито вікна в кількох багатоповерхівках і дитячому садку, розповіли в ДСНС.

У Рівному шестеро людей поранені через атаку РФ, зокрема — двоє дітей. У багатоповерхівку поцілив російський безпілотник. У ДСНС заявили, що спільно з іншими службами евакуювали з осель 42 мешканців.

У Запоріжжі росіяни атакували приватний сектор, загинув 17-річний хлопець. Постраждали четверо людей, повідомили в ОВА. З-під завалів рятувальники звільнили 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку.