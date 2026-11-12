Після переговорів з Путіним представники США заявили про прогрес і підтвердили участь Європи в наступній зустрічі

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Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер завершили переговори з Путіним у Москві. Після зустрічі американці заявили про прогрес у мирних переговорах щодо України та підтвердили, що до наступного раунду долучаться представники Європи.

Про це повідомляє CNN.

«Думаю, ми досягли прогресу. Люди не вірили, що нам вдасться відновити тристоронні переговори. Але ми їх відновили й домовилися про нову зустріч. Саме цього хоче президент Трамп», — сказав Віткофф журналістам перед вильотом з Москви.

Також він зазначив: оскільки Європа є партнером США, важливо, щоб вона брала участь у цьому процесі.

Кушнер додав, що переговори з Путіним були «дуже ґрунтовними та детальними» й охопили всі основні питання. Він сподівається, що ці обговорення допоможуть підготувати наступну багатосторонню зустріч.

Тепер Віткофф і Кушнер мають вирушити до Дубліну, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і розкажуть йому про результати переговорів у Москві.