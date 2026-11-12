Українська UFORCE залучила $700 млн інвестицій, щоб масштабувати виробництво безпілотних систем

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UFORCE

Українська оборонно-технологічна компанія UFORCE залучить $700 мільйонів інвестицій, що дозволить розширити та розподілити свої виробничі потужності на територію США, Європи, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу.

Про це повідомили на сайті компанії.

Кошти залучили в межах інвестиційного раунду Series A. Цей раунд очолили National Wealth Fund (NWF) — державний інвестиційний фонд Великої Британії, і фонд Valor Equity Partners. Для NWF це рекордна інвестиція в оборонно-технологічний сектор. До фінансування також долучився Американсько-український інвестиційний фонд відбудови.

Розміщення виробничих потужностей у різних регіонах дозволить UFORCE забезпечити безперервний випуск продукції та постачання безпілотних систем українським військовим. Новий капітал також дозволить збільшити обсяг виробництва безпілотних суден Magura, безпілотних літальних апаратів Nemesis, безпілотних наземних транспортних засобів Liut та системи протидії безпілотним літальним апаратам з баштовими установками Predator.