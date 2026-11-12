FT: Росія подвоїла експорт дизелю після угоди Трампа з Путіним. Але до США пальне так і не дійшло

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У жовтні Росія майже вдвічі збільшила експорт дизелю після того, як США послабили санкції проти російського пального, а Україна тимчасово призупинила удари по НПЗ у РФ. Водночас жодна партія російського дизелю так і не потрапила до США.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

Минулого місяця Росія збільшила експорт дизелю до Бразилії, Туреччини та інших країн. У середньому країна експортувала 271 тисячу барелів пального на добу проти 135 тисяч у вересні. Проте російське пальне до американських портів так і не надійшло.

Щонайменше два танкери, які спочатку прямували до США, змінили курс. Ще один — Agioi Fanendes — залишається біля східного узбережжя США й очікує на покупця. У Білому домі заявили, що переговори щодо цього судна тривають.

FT зазначає, що поставкам російського дизелю до США перешкоджає політичний спротив. Домовленість Трампа з Путіним розкритикували демократи та частина республіканців у Конгресі — вони вважають, що угода може суперечити американському законодавству.

Дизельна угода США та Росії

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. Для цього Вашингтон тимчасово послабив санкції проти російського дизелю. За даними Axios, Трамп ухвалив це рішення через відмову президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ.

Сам Трамп пояснив, що ця домовленість разом з контролем США над Ормузькою протокою нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі. За його словами, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще мільйон тонн.

Водночас міністр енергетики США Кріс Райт говорив, що однією з причин домовленостей із Росією було прагнення спонукати Кремль завершити війну проти України.