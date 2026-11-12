«Шахеди» можуть вимикати реактивний двигун перед ударом і летіти без звуку

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Російські дрони «Шахед» можуть вимикати реактивний двигун перед ударом і долати завершальну частину маршруту за інерцією безшумно.

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Водночас Флеш наголосив, що у російських ударних безпілотників Shahed немає додаткового електричного двигуна для безшумного польоту. Раніше таку інформацію поширювали у групах ЗСУ в месенджері «Сигнал».

За словами Флеша, останнім часом також фіксують спроби російських безпілотників наближатися до цілей на надзвичайно низьких висотах, якщо на шляху немає перешкод. Так вони намагаються уникати виявлення українськими радіолокаційними станціями.

«Шахед» може зʼявитися нізвідки, попередив «Флеш» і закликав мобільні вогневі групи та інші підрозділи враховувати ці особливості під час роботи.