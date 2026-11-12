У штаті Міссісіпі вперше за майже 80 років обрали нового сенатора-демократа
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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AP
У США демократ Скотт Колом переміг на виборах до Сенату від штату Міссісіпі, де протягом десятиліть переважали республіканці. Він також стане першим темношкірим сенатором від цього штату з кінця XIX століття.
Про це пише Associated Press.
Колом переміг чинну сенаторку-республіканку Сінді Гайд-Сміт, яка обіймала посаду з 2018 року. Результат став відомий 11 листопада після кількох днів підрахунку голосів. Гайд-Сміт уже визнала поразку та привітала суперника.
Перемога Колома стала історичною для Міссісіпі. Востаннє штат обирав нового сенатора від Демократичної партії у 1947 році. Тоді переміг політик, який підтримував расову сегрегацію — розділення людей за кольором шкіри.
Міссісіпі має найбільшу частку темношкірого населення серед усіх американських штатів, однак місцева політика протягом багатьох поколінь перебувала переважно під контролем білих консерваторів.
43-річний Колом працює місцевим прокурором. Цікаво, що у 2022 році тодішній президент США Джо Байден висунув Колома на посаду федерального судді, однак саме Гайд-Сміт заблокувала його призначення.
Під час передвиборчої кампанії він критикував економічну політику президента Дональда Трампа, зокрема запроваджені ним мита та війну з Іраном, через яку зросли ціни на бензин. Після перемоги Колом пообіцяв представляти всіх жителів Міссісіпі, незалежно від їхніх політичних поглядів, і працювати над покращенням їхнього життя.
Перемогу демократа привітали лідер партії в Сенаті Чак Шумер і колишній президент США Білл Клінтон, який підтримував Колома під час кампанії.
- Результат виборів у Міссісіпі став частиною ширшої поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу США, які відбулися 3 листопада. Партія Дональда Трампа втратила позиції в кількох штатах, де раніше перемагали переважно її кандидати.