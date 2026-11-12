У штаті Міссісіпі вперше за майже 80 років обрали нового сенатора-демократа

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AP

У США демократ Скотт Колом переміг на виборах до Сенату від штату Міссісіпі, де протягом десятиліть переважали республіканці. Він також стане першим темношкірим сенатором від цього штату з кінця XIX століття.

Про це пише Associated Press.

Колом переміг чинну сенаторку-республіканку Сінді Гайд-Сміт, яка обіймала посаду з 2018 року. Результат став відомий 11 листопада після кількох днів підрахунку голосів. Гайд-Сміт уже визнала поразку та привітала суперника.

Перемога Колома стала історичною для Міссісіпі. Востаннє штат обирав нового сенатора від Демократичної партії у 1947 році. Тоді переміг політик, який підтримував расову сегрегацію — розділення людей за кольором шкіри.

Міссісіпі має найбільшу частку темношкірого населення серед усіх американських штатів, однак місцева політика протягом багатьох поколінь перебувала переважно під контролем білих консерваторів.

43-річний Колом працює місцевим прокурором. Цікаво, що у 2022 році тодішній президент США Джо Байден висунув Колома на посаду федерального судді, однак саме Гайд-Сміт заблокувала його призначення.

Під час передвиборчої кампанії він критикував економічну політику президента Дональда Трампа, зокрема запроваджені ним мита та війну з Іраном, через яку зросли ціни на бензин. Після перемоги Колом пообіцяв представляти всіх жителів Міссісіпі, незалежно від їхніх політичних поглядів, і працювати над покращенням їхнього життя.

Перемогу демократа привітали лідер партії в Сенаті Чак Шумер і колишній президент США Білл Клінтон, який підтримував Колома під час кампанії.