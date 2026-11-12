Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Є постраждалі у Києві, Херсоні та на Житомирщині

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У ніч на 12 листопада Росія атакувала Україну ракетами та дронами із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово (Росія) та тимчасово окуповане Гвардійське у Криму.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Зокрема, росіяни атакували балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23 / С-400, протикорабельними ракетами «Циркон» із Брянської, Воронезької, Курської області РФ. Також російська армія запустила 123 ударні БпЛА типу Shahed (73 із них — реактивні), «Гербера», S8000 «Бандероль» / «Дань-Т» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, ППО знешкодила пʼять засобів «Бандероль» / «Дань-Т» та 89 БпЛА (51 із них – реактивний). Збити не вдалося дрони, які упали на 17 локаціях, уламки впали ще на 18.

У Херсоні у лікарні померла 58-річна жінка, яку вранці поранив російський дрон, повідомили у прокуратурі. Одна людина постраждала через російську атаку на Житомирщині, заявили у ДСНС.

На Київщині у Броварському районі ракета спричинила пожежу у вантажівці з побутовою хімією біля складів. Водій дістав важкі травми. В Обухівському районі горіли склади й виробничі приміщення підприємства. У Києві дрон влучив у дев’ятиповерхівку, є двоє постраждалих у Соломʼянському районі, повідомив мер Віталій Кличко.