Генштаб: Росіяни втратили понад дві тисячі військових на фронті

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

На війні проти України росіяни втратили приблизно 2 150 військових, три танки та десятки одиниць іншої техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, трьох реактивних систем залпового вогню, восьми наземних робототехнічних комплексів, 1 013 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 312 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також пʼяти одиниць — спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня 2026 року говорив, що Росія лише від початку року втратила понад 248 тисяч військових убитими та пораненими у війні проти України. За його словами, Україна має відеодокази кожної з російських втрат. Загалом втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, станом на липень 2026 року щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.