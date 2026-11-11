Bloomberg: У реєстрах РФ знайшли дані про загибель понад 11 тисяч іноземців зі 100 країн на війні проти України

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Росія зареєструвала загибель понад 11 тисяч іноземців з майже 100 країн з початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.

Про це свідчать конфіденційні дані Росстату, з якими ознайомилося Bloomberg. Ці дані отримали білоруська група Cyber Partisans та українська хакерська група Silent Crow.

Раніше у Bloomberg писали, що Кремль зареєстрував майже 400 тисяч смертей, пов’язаних з війною проти України. Саме серед них є дані про 11 335 іноземців — людей, які або народилися за межами Росії, або мали іноземне громадянство.

Ці смерті були зареєстровані в період з 24 лютого 2022 до кінця серпня 2026 року і прямо пов’язані з війною — або через відповідні коди, або завдяки згадці в тексті таких термінів, як «військова операція», «обстріл» чи «дрони».

Записи свідчать, що приблизно 3 700 загиблих іноземців були або громадянами України, або народилися в Україні після здобуття незалежності в 1991 році. У деяких записах була вказана адреса українців — більшість проживали на тимчасово окупованих територіях на сході й півдні України.

Приблизно 340 загиблих були з Африки, причому більшість з цих смертей припадає на період із 2025 року. Найбільше загиблих було з Єгипту, Камеруну, Нігерії, Кенії та Гани. Майже 300 записів стосувалися громадян Росії, які народилися в Німеччині до 1992 року.

Майже всі загиблі іноземні військовослужбовці — це чоловіки. Зі 159 загиблих жінок 154 проживали на окупованих територіях України.