Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про нові правила оцінювання роботи прокурорів

Новини

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт № 16144 про нові правила оцінювання роботи прокурорів.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

За документ проголосували 236 нардепів. Законопроєкт розробив Кабінет міністрів України для виконання зобов’язань перед Євросоюзом.

Документ пропонує запровадити єдині правила оцінювання роботи прокурорів і відбору кандидатів на керівні посади. Також він визначає вимоги до членів комісій, які проводитимуть відбір.

Раду прокурорів України пропонують перетворити на незалежний орган прокурорського самоврядування. Він матиме власний секретаріат і більше повноважень.

Також законопроєкт пропонує розширити перелік заходів, які можуть застосовувати до прокурорів за порушення, і чіткіше визначити, за що їх можуть притягнути до відповідальності.