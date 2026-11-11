У Брюсселі відкрили платформу українських виробників військових технологій UARM Hub

Новини

Юлія Гира / «Бабель»

У бельгійському Брюсселі 10 листопада запустили UARM Hub — платформу, яка представлятиме українських виробників військових технологій у Європейському Союзі. Вона допомагатиме українським компаніям брати участь у європейських оборонних програмах, отримувати фінансування та укладати угоди з європейськими партнерами.

Про це передає кореспондентка «Бабеля» у Брюсселі.

UARM Hub заснували провідні українські miltech-компанії. Більшість із них також входять до Альянсу дронів Україна — ЄС (EU–Ukraine Drone Alliance), який створили за підтримки Європейської комісії в липні 2026 року.

Українські виробники хочуть, щоб їхні інтереси враховували під час ухвалення рішень у ЄС, які стосуються оборонної промисловості. Для цього UARM Hub допомагатиме їм брати участь у державних закупівлях, випробовувати свої технології в Європі та створювати спільні виробництва. Також він обстоюватиме право українських компаній на власні розробки та справедливу частку економічної вигоди від спільних проєктів.

До платформи зможуть долучитися й інші українські виробники. Вона також працюватиме з галузевими обʼєднаннями та державними органами, щоб представляти спільну позицію української оборонної промисловості в Європі.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, який виступив із вступною промовою на заході, заявив, що UARM Hub міг би стати своєрідною «академією досвіду української оборонної промисловості». За його словами, Європі потрібно вчитися в України не лише виробляти дрони, а й будувати цілу систему безпілотної оборони.

«Часто тут, у Брюсселі, ми говоримо про те, як привести Європу в Україну. Але сьогодні ми приводимо Україну в Європу», — сказав Кубілюс.

Він пояснив, що українські виробники тісно співпрацюють із військовими операторами дронів на фронті. Така взаємодія, за словами єврокомісара, допомагає швидко вдосконалювати технології відповідно до потреб війська. Він закликав UARM Hub ділитися цим досвідом із європейськими партнерами.

Серед перших завдань платформи — підготувати два дослідження. Перше покаже, що заважає українській оборонній промисловості вийти на європейський ринок, зокрема які законодавчі, фінансові та промислові перешкоди потрібно усунути.

Друге дослідження охопить український miltech-сектор: його масштаби, технологічні напрями, виробничі потужності та можливості для співпраці з іноземними компаніями.

Кубілюс також згадав про Європейський офіс оборонних інновацій у Києві й заявив, що Україні час створити власний центр оборонних інновацій у Брюсселі. На його думку, запуск UARM Hub може стати першим кроком до цього.