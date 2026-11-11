FT: Франція хоче узгодити з Німеччиною правила ракетних ударів по РФ у разі війни через ризик ядерної ескалації

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У Франції хочуть узгодити з Німеччиною план, як у разі війни з Росією Берлін буде застосовувати далекобійні ракети, — через ризик ядерної ескалації з боку РФ.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За даними джерел, французькі посадовці ведуть перемовини з німецькими, щоб урегулювати доктрину Німеччини про використання далекобійних ракет із ядерною доктриною Франції. Один з французьких чиновників стверджує, що у відповідь на атаку по Росії звичайною зброєю можна отримати «ядерну відповідь».

Це відбувається на тому тлі, як країни Балтії та Європи посилюють також і свій арсенал далекобійної зброї. Зокрема, Німеччина розробляє і виготовляє ракети дальністю від 500 км до 2 000 км. До кінця 2030 року Берлін планує витратити на оборону €780 млрд.

У Франції побоюються, що через концепцію «передового стримування» Москва вважатиме Париж відповідальним за удари європейських партнерів. Берлін підтримує спільні правила застосування далекобійної зброї.

Один із варіантів — спільна заява Німеччини, Франції та Великої Британії. У Лондоні уточнюють: цілі таких ударів — військові об’єкти, командні центри, логістика й збройові заводи, а не урядові будівлі чи ядерні об’єкти. Головнокомандувач НАТО Інго Герхарц наголошує: рішення про такі удари треба узгоджувати із союзниками, адже Москва може сприйняти дії однієї країни як операцію всього Альянсу.