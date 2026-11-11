У США завдяки Палаті представників провалилася спроба оголосити імпічмент главі Пентагону Гегсету

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Палата представників США, де більшість — республіканці, відхилила ініціативу оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету. Проти резолюції проголосували 211 конгресменів, а за — 204.

Про це пише NBC News.

Імпічмент Гегсету ініціював у Конгресі США республіканець Томас Массі через війну в Ірані. Також Массі висунув проти Гегсета вісім звинувачень. Серед них — початок війни без дозволу Конгресу, незаконне захоплення Ніколаса Мадуро, колишнього президента Венесуели, удари по ймовірних наркоторговцях, операції в Ємені та переслідування сенатора Марка Келлі.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв захищати очільника Пентагону й заявив, що в серці автора ініціативи «багато ненависті» і він «невдаха».

Сам Гегсет назвав імпічмент «політичним фарсом» і заявив, що знову розпочав би війну з Іраном.