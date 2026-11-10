Новини

У Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у шпигунстві та диверсіях на користь Росії. Двох чоловіків віком 24 та 25 років затримали в місті Мінськ-Мазовецький.

Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк.

За даними правоохоронців, українці саме фотографували обʼєкти критичної та військової інфраструктури.

Чоловіків також звинуватили в підпалах автомобілів. За даними польських правоохоронців, вони змінювали номерні знаки на авто і використовували комбінації, подібні до тих, що встановлюють на транспорті української армії.

У Польщі вважають, що використання таких номерних знаків могло бути частиною операції з дезінформації. Зокрема, це мало ускладнити встановлення обставин інцидентів і спрямувати підозри на українську сторону.

За виконання завдань чоловіки отримували винагороду, зокрема у криптовалюті. Обох взяли під варту на три місяці.