Зеленський назвав перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі «конструктивним і змістовним». Що обговорили

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Президент Володимир Зеленський заявив, що перший день переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 10 листопада був «конструктивним і доволі змістовним».

Про це він написав у соцмережах після звіту української делегації.

Переговори розпочалися із зустрічі української делегації з європейськими та американськими партнерами. Після цього відбулися тристоронні переговори за участю представників України, США та Росії.

Сторони обговорили можливі гуманітарні кроки, зокрема звільнення полонених, яке залишається пріоритетом для України.

Окрему увагу приділили гарантіям безпеки для України. За словами Зеленського, учасники детально говорили про те, якими вони мають бути та як забезпечити їхню довгострокову дію, щоб не допустити повторення війни. Також обговорювали можливі деескалаційні кроки.

Зеленський повідомив, що вже визначив українській переговорній команді завдання для подальших зустрічей. Тристоронні переговори продовжаться 11 листопада. Також найближчими днями українська делегація працюватиме з представниками президента США та європейських країн.