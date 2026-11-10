Bloomberg: Уже третій танкер з російським дизелем змінив курс і більше не прямує до США

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Танкер Agioi Fanendes, який перевозить російське дизельне пальне до США, несподівано змінив курс приблизно за 740 кілометрів від Нью-Йорка. Судно досі не має підтвердженого порту розвантаження.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на портові документи та дані відстеження суден.

Танкер перевозить приблизно 300 тисяч барелів дизелю. Наприкінці жовтня він вийшов з російського порту Приморськ у Балтійському морі та спочатку вказав Нью-Йорк як пункт призначення.

Згодом екіпаж змінив пункт призначення на «очікування розпоряджень». У понеділок, 9 листопада, судно почало віддалятися від східного узбережжя США і відтоді рухається зигзагами в Атлантичному океані.

Компанія Eastern Mediterranean Maritime Ltd., яка управляє танкером, пояснила, що судно очікує подальших вказівок, оскільки порт розвантаження досі не підтвердили.

Це вже третій танкер з російським дизелем, який на шляху до США змінює свій курс. 5 листопада Financial Times повідомляла, що два судна, які першими вирушили до США в межах домовленості Дональда Трампа і Путіна, змінили курс і більше не прямують до американських портів.

Дизельна угода США та Росії

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. Для цього Вашингтон тимчасово послабив санкції проти російського дизелю.

Тоді Трамп пояснив, що ця домовленість разом з контролем США над Ормузькою протокою нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі. За його словами, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще мільйон тонн.

Водночас міністр енергетики США Кріс Райт говорив, що однією з причин домовленостей із Росією було прагнення спонукати Кремль завершити війну проти України.