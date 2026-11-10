У Болгарії сталися масштабні ДТП: десятки автомобілів потрощені, 11 людей загинули, майже 50 — поранені

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БТА

У Болгарії на автомагістралі «Тракія» біля міста Ямбол сталися дві масштабні ДТП за участю десятків автомобілів. За попередніми даними, 11 людей загинули та 48 постражали. Пошкоджені приблизно 70 автомобілів.

Про це пише БТА.

Аварії сталися через густий туман, мокру дорогу і швидкість руху автомобілів за таких погодних умов. Рух трасою перекрили в обох напрямках. Його відновлять після того, як усі пошкоджені автомобілі евакуюють.

Одна з аварій сталася на 289-му кілометрі автомагістралі «Тракія» в напрямку Бургасу, інша — на 294-му кілометрі, поблизу розв’язки «Зимниця» в напрямку Софії.

На місці аварій фахівці вже відібрали зразки асфальтового покриття, щоб перевірити його стан. За словами члена правління Агентства дорожньої інфраструктури Болгарії Венцислава Ангелова, два роки тому на цій ділянці проводили профілактичний ремонт — асфальтували смугу руху.