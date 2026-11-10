Велика Британія інвестує £90 млн у дрони та штучний інтелект для пошуку російських підводних човнів

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Royal Navy

Велика Британія інвестує £90 мільйонів (приблизно $121 мільйон) у нові підводні дрони, сенсори та системи штучного інтелекту, які допоможуть виявляти російські субмарини в Північній Атлантиці та захищати підводні кабелі й енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Нову систему під назвою Atlantic Net створять у межах масштабнішої програми Королівського військово-морського флоту Atlantic Bastion. Вона обʼєднає автономні підводні апарати, сучасні сенсори та штучний інтелект в єдину мережу спостереження.

Дрони патрулюватимуть морські глибини, а сенсори допомагатимуть виявляти російські підводні човни та підозрілу активність. Інформацію передаватимуть британським військовим кораблям і атомним субмаринам класу Astute, щоб вони могли швидше реагувати на загрози.

Система також має захищати важливі морські торговельні маршрути, підводні кабелі звʼязку та енергетичні мережі, від яких залежать Велика Британія та її союзники. Крім того, вона допомагатиме забезпечувати безпеку британських сил ядерного стримування.

Для реалізації проєкту британський уряд укладе угоду з компанією Ocean Infinity Solutions. Інвестиції дозволять створити майже 200 нових висококваліфікованих робочих місць.

«Загрози у водах Північної Атлантики змінюються, і ми змінюємося разом із ними. Ці інвестиції дадуть Королівському флоту нові технології для раннього виявлення загроз і захисту нашої критичної інфраструктури», — заявив британський міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард.