ЄС розібрав цілу електростанцію, щоб передати її Україні. Тепер готує нову допомогу для енергетики й транспорту

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Reuters / «Бабель»

Європейська комісія готує гуманітарну допомогу Україні через Механізм цивільного захисту ЄС та інші канали. Зокрема, розглядають постачання обладнання для енергетичної та транспортної інфраструктури, мостів і залізниці.

Про це на брифінгу в Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Єва Грнчіржова, передає кореспондентка «Бабеля».

За її словами, через Механізм цивільного захисту ЄС Україна вже отримує генератори, трансформатори та обладнання для енергетичної інфраструктури. Зокрема, Євросоюз демонтував цілу електростанцію, щоб передати її Україні та використати обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

9 листопада єврокомісарка Аджа Лябіб обговорила потреби України з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Серед них — енергетика, транспорт, логістика, мостова та залізнична інфраструктура, а також обладнання для громадського транспорту. 10 листопада вони мають провести ще одну розмову.

«Ми очікуємо вже детальної оцінки того, що саме і де потрібно в Україні. І тоді на цій основі ми зможемо підготувати технічні аспекти та доставити допомогу, яку запросила Україна», — заявила речниця.

Окремо Грнчіржова повідомила, що від початку повномасштабної війни ЄС виділив Україні майже €1,5 млрд гуманітарної допомоги. Цього року загальна сума такої допомоги становить близько €200 млн.