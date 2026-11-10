Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €643 млн та кошти на енергетику

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Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен повідомив, що країна надасть Україні новий пакет військової допомоги на 4,8 млрд крон (€643 млн).

Про це пише DR.

Це 32-й пакет військової допомоги Україні. Також Данія надасть додаткову допомогу у вигляді надзвичайної грантової підтримки у 150 млн крон (€20 млн) на енергетику.

Тим часом президент Зеленський разом із командою прибув до Данії для зустрічі з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та провідними оборонними компаніями. Окрім того, в української команди запланована аудієнція у короля Фредеріка Х та окрема зустріч із прем’єрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії.