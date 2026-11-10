Рада підтримала законопроєкт про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро. Що це означає
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 14327-д, необхідний для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це дозволить наблизити українську платіжну систему до європейських стандартів.
Про це повідомила пресслужба ВР.
За проголосували 249 народних депутатів. Цей документ дозволяє українцям здійснювати міжнародні перекази в євро швидше, без зайвих комісій та за єдиними правилами для всіх країн-учасниць SEPA.
Також цей документ посилює контроль за прозорістю та доброчесністю власників фінустанов.
- Національний банк України почав переговори щодо приєднання до SEPA ще в липні 2022 року. У квітні 2025 року уряд схвалив законопроєкт щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до SEPA.