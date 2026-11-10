Рада підтримала законопроєкт про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро. Що це означає

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Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 14327-д, необхідний для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це дозволить наблизити українську платіжну систему до європейських стандартів.

Про це повідомила пресслужба ВР.

За проголосували 249 народних депутатів. Цей документ дозволяє українцям здійснювати міжнародні перекази в євро швидше, без зайвих комісій та за єдиними правилами для всіх країн-учасниць SEPA.

Також цей документ посилює контроль за прозорістю та доброчесністю власників фінустанов.