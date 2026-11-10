Угорська партія «Фідес» внесла брата експрем’єра Орбана до списку «політв’язнів»

Новини

Orbán Áron / Facebook

Партія експрем’єра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» внесла його молодшого брата до списку «політичних в’язнів». Тепер там п’ятеро людей, хоча у короткому описі на сайті партії досі вказані четверо.

Про це пише угорське видання HVG.

Крім Арона Орбана, «Фідес» внесла до списку ще чотирьох людей: Балажа Буша, Балажа Ханко, Міклоша Шестака та Вероніку Варгу-Баюс. Буша, Ханко та Варгу-Баюс узяли під варту у справі про незаконний розподіл 17 млрд форинтів (близько $52,7 млн) державної допомоги. Шестака підозрюють у корупції довкола автобусної компанії Volánbusz.

На сайті «Фідес» написали, що 9 листопада Управління державної безпеки «зробило крок уперед у протистоянні». Саму справу Арона Орбана там згадали лише побіжно — як розслідування незаконного переправлення людей через кордон.