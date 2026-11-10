Екскерівника порту «Чорноморськ» засудили до 10 років ув’язнення за хабар у $250 тисяч

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ЦПК

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до 10 років ув’язнення колишнього виконувача обов’язків керівника державного порту «Чорноморськ» на Одещині. Його затримали ще у 2020 році на хабарі у $250 тисяч.

Про це 10 листопада повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Слідство не називає імені засудженого, однак на момент вчинення злочину цю посаду обіймав Ігор Шевченко.

ЦПК

Суд встановив, що посадовець отримав $250 тисяч від приватної компанії за погодження плану її виходу з банкрутства. Компанія хотіла залучити інвестора і відновити роботу на території порту, але для цього їй потрібна була згода комітету кредиторів, до якого входив і порт «Чорноморськ». За схвалення цього плану та інші дії керівник порту отримав хабар.

Суд призначив йому 10 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. Також йому заборонили протягом трьох років обіймати певні посади.

Після оголошення вироку суд змінив запобіжний захід із застави на тримання під вартою. Засудженого взяли під варту просто в залі суду. Вирок набере законної сили через 30 днів, якщо його не оскаржать.