Республіканець ініціював імпічмент голови Пентагону Гегсета через війну в Ірані. Трамп звинуватив його у ненависті

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Республіканець у Конгресі США Томас Массі ініціював імпічмент міністра оборони Піта Гегсета через війну в Ірані. Президент Дональд Трамп пообіцяв захищати того й заявив, що в серці автора ініціативи «багато ненависті».

Про це пишуть CNN і NYT.

Конгресмен Массі висунув проти Гегсета вісім звинувачень. Серед них — початок війни без дозволу Конгресу, незаконне захоплення Ніколаса Мадуро, колишнього президента Венесуели, удари по імовірних наркоторговцях, операції в Ємені та переслідування сенатора Марка Келлі.

До середи Палата представників має проголосувати. Для імпічменту потрібна більшість голосів депутатів, а для того щоб усунути Гегсета, Сенат має набрати дві третини голосів. Демократи обіцяють підтримати ініціативу, але голосів може не вистачити.

Гегсет назвав імпічмент «політичним фарсом» і заявив, що знову розпочав би війну з Іраном. Трамп пообіцяв підтримати міністра, назвав Массі «невдахою» і заявив, що той сповнений ненависті.

Навіть після імпічменту Гегсет залишиться на посаді до рішення Сенату. Після 3 січня демократи зможуть повернутися до цієї справи.