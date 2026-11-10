Росіяни вночі атакували Україну балістичною ракетою та 162 дронами. Під ударом були Київщина та Кіровоградщина — є постраждалі

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Пресслужба ДСНС

У ніч на 10 листопада російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 162 дронами типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 135 дронів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Проте російські ударні засоби влучили у 19 місцях, а уламки впали ще у девʼяти.

Зокрема, на Кіровоградщині спалахнула пожежа через атаку по критичній інфраструктурі у Голованівському районі. Вранці у Кропивницькому постраждали двоє людей.

У Переяславі на Київщині постраждали двоє людей. Атака пошкодила будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соцпідтримки та догляду.

У Херсоні постраждала жінка та спалахнула пожежа.

Російські БпЛА вдарили по енергетичному об’єкту на Полтавщині та промисловому підприємству в Кременчуці.

У Харкові постраждали шестеро людей. У Холодногірському районі горів приватний будинок, пошкоджені близько 10 авто.