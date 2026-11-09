Для Заходу переговори — це спосіб завершити війну, а для Путіна вони можуть стати способом її виграти. Світові медіа про війну 9 листопада

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«Бабель»

Напередодні переговорів між Україною, Росією та США, запланованих на 10—11 листопада, провідні іноземні медіа аналізують можливі сценарії та перешкоди на шляху до мирної угоди. Одну з головних перешкод можна описати одним словом — Росія, пише Radio Free Europe. Автор матеріалу Стів Гаттерман наводить думку Сема Гріна, професора Королівського коледжу Лондону: для Заходу переговори — це спосіб завершити війну, тоді як для Путіна вони потенційно можуть стати способом її виграти. Associated Press у своїй статті зосереджується на конкретному змісті майбутніх переговорів і розбіжностях між сторонами. Однією із центральних тем зустрічі стануть гарантії безпеки. Україна прагне отримати реальний механізм захисту від повторного нападу Росії, зокрема гарантії, подібні до статті 5 НАТО. Москва ж наполягає на власних гарантіях безпеки, що, серед іншого, передбачають обмеження військової присутності НАТО в Центральній та Східній Європі. Частина російських вимог також передбачає обмеження суверенітету України та її права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. The New Yorker аналізує, чому Україна та Росія не приймають підхід Дональда Трампа до мирних переговорів.

Водночас The Washington Post публікує колонку американських експертів Лайзи Говард і Майкла О’Генлона з пропозицією створити для України альтернативну систему безпеки, яка дозволить Заходу допомагати їй відбивати майбутні російські атаки, але не передбачатиме вступу до НАТО.

В іншій статті WP звертає увагу ще на один аспект переговорів. Росія хоче використати їх, щоб змінити всю систему європейської безпеки. Як пише видання, Москва вже святкує стратегічну перемогу — адміністрація Дональда Трампа погодилася обговорювати за столом переговорів нову, ширшу систему безпеки в Європі. Західні дипломати та експерти вважають, що це відповідає давнім вимогам Кремля. Володимир Путін роками виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну тим, що розширення НАТО нібито загрожує Росії. Тепер може скластися враження, що Вашингтон погоджується із цими твердженнями Кремля. Колишні американські посадовці також непокояться, що Стів Віткофф, спеціальний посланець США, та Джаред Кушнер не мають достатнього досвіду в питаннях міжнародної безпеки. На їхню думку, Москва може скористатися цим і домогтися поступок від Вашингтону ще до того, як сторони домовляться про припинення вогню.

Водночас The New York Times пише, що аналітики, з якими вони говорили, не очікують прориву в переговорах до весни. На їхню думку, Росія спершу хоче оцінити результати своєї зимової кампанії ударів по Україні. Це означає, що Москва може й далі атакувати українську енергетику та інфраструктуру, щоб посилити тиск на Київ і покращити власні позиції за столом переговорів.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.