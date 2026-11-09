Британія відправляє військових до Європи для протидії кібератакам на холодильники

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Велика Британія відправляє військових за кордон, щоб протидіяти кібератакам на холодильне обладнання в європейських країнах. Зокрема, вони полюватимуть на хакерів, які можуть бути пов’язані з Росією.

Про це командувач Кібернетичних та електромагнітних сил Міноборони Великої Британії Майк Фаєрс розповів в інтерв’ю The Times, передає The Telegraph.

За словами Фаєрса, британські військові фізично прибуватимуть до країн, які погодяться на їхнє розгортання. Там вони шукатимуть кіберзлочинців і намагатимуться виявити загрози до того, як ті націляться на британські військові системи. Операції можуть проводити на суші, човнах, кораблях і літаках.

Фаєрс також попередив, що штучний інтелект дозволяє хакерам використовувати вразливості систем значно швидше. Якщо раніше на їхнє виправлення було кілька днів, то тепер реагувати потрібно за лічені хвилини.