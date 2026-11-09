Канада запровадила санкції проти 38 російських компаній і 24 людей

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Канада запровадила нові санкції проти 38 російських компаній та 24 людей. Обмеження мають послабити російську спроможність розробляти балістичні ракети і збільшити економічні втрати РФ від війни проти України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади.

Про санкції оголосили 9 листопада на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи семи» в Парижі. Під обмеження потрапили учасники російського оборонно-промислового комплексу, зокрема ті, хто займається розробкою балістичних ракет, а також люди й організації, пов’язані з кібердіяльністю Росії.

Канада також внесла до санкційного списку фінансових посередників, зокрема криптовалютні біржі, які допомагають Росії обходити обмеження та підтримувати воєнну економіку.