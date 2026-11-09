ЄС готує механізм екстреної допомоги Україні через проблеми з водою, світлом та опаленням

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Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз опрацьовує можливість надати Україні термінову допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM) на тлі складної гуманітарної ситуації, спричиненої російськими атаками на критичну інфраструктуру.

Про це на брифінгу в Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, передає кореспондентка «Бабеля».

За її словами, це питання стало однією з тем розмови президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента України Володимира Зеленського напередодні.

Зеленський наголошував, що через російські удари найскладніша ситуація в енергетиці, подачі води та тепла у Києві, на Дніпропетровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні. Тому спецмеханізм ЄС, який застосують в Україні, дозволить оперативно отримати кошти на вирішення цих проблем.

Сьогодні представники Єврокомісії та України проведуть зустріч, щоб визначити найнагальніші потреби та зʼясувати, яку саме допомогу можна надати, зокрема через Механізм цивільного захисту ЄС. Конкретний перелік допомоги, терміни її надання та подальші кроки в Єврокомісії пообіцяли повідомити після консультацій.

«Ми не дозволимо Росії заморозити Україну, щоб змусити її капітулювати», — заявила Піньйо.