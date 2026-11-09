Брата колишнього прем’єра Угорщини Орбана затримали за підозрою в незаконному переправленні людей через кордон

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Orbán Áron / Facebook

В Угорщині затримали брата колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана за підозрою в незаконному переправленні людей через держкордон. Слідство перевіряє схему з оформленням шенгенських віз для громадян В’єтнаму.

Про це пише Index.

Операція поліції має назву «Очисне вогнище». За даними видання, компанія Арона Орбана записувала в’єтнамців на дводенні курси першої допомоги в Університеті Печа. Це могло допомогти їм отримати шенгенські візи. Щоб пришвидшити розгляд заявок, Арон також просив про допомогу уповноваженого прем’єр-міністра.

Orbán Áron / Facebook

Слідство одночасно веде розслідування по двох справах. Під час розслідування поліція затримала кількох людей у Будапешті та ще двох населених пунктах. У них також проводять обшуки.

Віктор Орбан підтвердив, що брата затримали, але назвав справу «політичним полюванням на відьом» і заявив, що справжня мішень — він сам. Прем’єр Петер Мадяр відповів: «Що посієш, те й пожнеш».