Nvidia почала розслідування через зв’язок свого гендиректора з імовірною китайською шпигункою. Він зізнався у зраді дружині

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Рада директорів американської технологічної компанії Nvidia розпочала незалежне розслідування після повідомлень про те, що її засновник і генеральний директор Дженсен Хуанг міг стати ціллю китайської розвідки.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії від 8 листопада.

Розслідування контролюватиме спеціальний комітет незалежних директорів за участю зовнішніх юристів. У Nvidia наголошують, що наразі не мають підстав вважати, що державна безпека США або комерційні таємниці компанії опинилися під загрозою. Водночас обіцяють перевірити всю доступну інформацію.

Сам Хуанг підтримав розслідування і погодився співпрацювати з ним. Рада директорів також заявила, що продовжує довіряти керівнику компанії. Він залишається на посаді.

Наприкінці жовтня The New York Times повідомила, що американська розвідка виявила тісні стосунки Дженсена Хуанга з китайською бізнесвумен Еліс Хуанг. За даними видання, американські спецслужби вважають, що жінка передавала інформацію Пекіну.

Еліс Хуанг працює в керівництві сінгапурської компанії Megaspeed, яка займається центрами обробки даних і є одним із великих клієнтів Nvidia. За два роки вона закупила чипів компанії на понад $4,8 мільярда.

Після публікацій Дженсен Хуанг визнав, що мав позашлюбні стосунки, і публічно перепросив у дружини, дітей та колег. Водночас він не коментував імовірні звʼязки жінки з китайською розвідкою.

Через цю історію американські конгресмени-республіканці запросили Хуанга на закритий брифінг, щоб обговорити захист Nvidia від іноземного шпигунства.