Росіяни атакували Україну 317 дронами. На Полтавщині постраждали семеро людей

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Пресслужба ДСНС

У ніч проти 9 листопада російська армія атакувала Україну 317 дронами типу Shahed, S8000 «Бандероль» / «Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 271 дрон та пʼять «Бандеролей».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Проте росіяни влучили у 31 локації, а уламки впали у девʼяти місцях.

Зокрема, на Полтавщині росіяни били по житловому масиву у Кременчуці та підприємству в Кременчуцькому районі — постраждали семеро людей. Атака спричинила пожежі.

У Хмельницькому атака спричинила пожежу у житлових будинках.

У Балаклії на Харківщині постраждало троє людей. Удари пошкодили багатоповерхівки та заклад освіти. В Ізюмі шестеро поранених, серед них двоє дітей. Пошкоджені та зруйновані близько 10 будинків. КАБ також зруйнувала адмінбудівлю непрацюючого підприємства.