Росіяни вчергове атакували Україну. Відомо про постраждалих у Харкові, Хмельницькому та на Полтавщині

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Росіяни вчергове атакували Україну. Відомо про постраждалих у Харкові та Хмельницькому, а також загиблу людину в Одесі.

«Бабель» зібрав усе, що відомо про наслідки російських атак станом на зараз.

На Полтавщині внаслідок російських ударів травмовано чотирьох людей, є руйнації та пожежі на кількох локаціях, зокрема на території приватних підприємств, повідомили у ДСНС.

У Хмельницькому одна людина постраждала від російського удару, пошкоджені житлові будинки, у багатоповерхівках вибито вікна. Сапери ДСНС обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів, повідомили у відомстві.

В Одесі під час повторного удару по складу продуктів та адміністративній будівлі в місті загинула одна людина. Виникла масштабна пожежа, заявив голова ОВА Олег Кіпер.

У Харкові зафіксований удар дроном по Київському району. За даними медиків, одна людина постраждала, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.