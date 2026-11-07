FT: розвідка США вважає, що гендиректор Nvidia міг мати романтичні стосунки з китайською шпигункою

Новини

Getty Images / «Бабель»

Американська розвідка вважає, що гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг мав романтичні стосунки з громадянкою Китаю, яку завербувала китайська розвідка.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з доповідною запискою американських спецслужб.

Йдеться про Еліс Хуанг — керівницю сінгапурської компанії Megaspeed, яка є клієнтом Nvidia. За даними джерел видання, американська розвідка вважає, що жінку завербувало Міністерство державної безпеки Китаю.

Записку передали невеликій групі високопосадовців США незадовго до поїздки президента Дональда Трампа до Пекіну на зустріч із Сі Цзіньпіном. Білий дім і ЦРУ відмовилися від коментарів. Nvidia також не прокоментувала зміст записки і твердження про стосунки Хуанга з Еліс. Раніше компанія заявляла, що її гендиректор щороку зустрічається з тисячами керівників компаній-клієнтів.

Megaspeed перебуває під увагою американської влади через підозри в контрабанді передових чипів Nvidia до Китаю в обхід експортних обмежень США. Компанія заперечувала порушення після внутрішнього розслідування Nvidia, яке не виявило доказів неправомірних дій.

Напередодні провідні республіканці в Конгресі попросили Хуанга виступити перед комітетами Палати представників з питань Китаю, закордонних справ і розвідки. Вони хочуть розпитати Хуанга про повідомлення The New York Times, яка раніше написала що він був мішенню китайської шпигунської операції. Вони також хотіли запитати в нього про протоколи безпеки, які діють у компанії.

Увага до цього питання посилилася, оскільки конкуренція між США та Китаєм у сфері штучного інтелекту загострилася. США дедалі більше стурбовані здатністю Китаю отримати передові чипи, які прискорили б його військову модернізацію.