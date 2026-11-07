У Парагваї усунули й відправили під домашній арешт президента через крах банку. Мільйони людей залишилися без доступу до грошей

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У Парагваї парламент усунув від влади президента Сантьяго Пенью, а згодом його відправили під домашній арешт. Причиною став скандал з банкрутством одного з найбільших банків країни — Ueno Bank, через який майже три мільйони людей втратили доступ до своїх грошей.

Про це пишуть BBC та Associated Press.

У пʼятницю, 6 листопада, 44 із 45 сенаторів проголосували за імпічмент Пеньї через звинувачення у зловживанні владою. До цього президент сам запропонував піти у відставку, однак парламент вирішив усунути його через імпічмент. Через це він втратив недоторканність, яку мав би після добровільної відставки.

Одразу після голосування Пенью відправили під домашній арешт. Його підозрюють у зловживанні довірою, торгівлі впливом і використанні державної посади для особистого збагачення. За найтяжчими звинуваченнями йому загрожує до 10 років увʼязнення. Сам політик заперечує будь-які порушення.

«Я ніколи не мав наміру зрадити довіру, яку ви на мене поклали», — сказав Пенья у відео, опублікованому на X, в якому він оголосив про свою відставку, додавши, що його пріоритетом є «спокій парагвайців, які довірили свої заощадження нашій фінансовій системі».

Що сталося з банком і до чого тут президент

Ueno Bank за кілька років перетворився з маловідомої фінансової установи на один з найбільших банків Парагваю. Загалом послугами банку користувалися понад дві третини дорослого населення країни. Його стрімкому зростанню сприяли й державні гроші — банк отримав понад $800 мільйонів держкоштів.

Однак 3 листопада Центральний банк Парагваю взяв Ueno під контроль через фінансові проблеми. Після цього приблизно три мільйони вкладників не могли зняти готівку, скористатися банківськими картками чи отримати доступ до заощаджень і пенсій.

У країні почалися масові протести. Тисячі людей вийшли на вулиці з вимогою повернути гроші. Під час деяких демонстрацій були сутички з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і водомети.

Скандал зачепив президента через його звʼязки з банком. До 2025 року Пенья володів часткою в холдингу, якому належав Ueno. Крім того, у 2023 році він призначив керівником Центрального банку Карлоса Карвальйо, який раніше очолював фінансову компанію, що згодом перетворилася на Ueno.

Депутати звинувачують Пенью в тому, що він використовував свій вплив, аби спрямувати сотні мільйонів доларів державних грошей до банку, а регулятори заплющували очі на його ризиковані операції. Зокрема, ідеться про $355 мільйонів державного пенсійного фонду, які розмістили в Ueno з перевищенням встановлених законом обмежень.

У межах окремої справи щодо керівництва Ueno звинувачення вже висунули 27 людям. Серед них — засновник і колишній директор банку Мігель Васкес, якого взяли під варту.

Що буде далі

Частина клієнтів Ueno почала отримувати свої гроші назад ще 5 листопада. Насамперед виплати дозволили вкладникам із сумами до $1 500. Центральний банк заявляє, що депозити на суму до $35 тисяч застраховані — це охоплює 97% клієнтів банку.

Обовʼязки президента Парагваю виконуватиме колишній віцепрезидент Педро Альяна, він керуватиме країною до серпня 2028 року, коли мав завершитися президентський термін Пеньї. Альяна пообіцяв повністю компенсувати втрати постраждалим вкладникам, хоча сам теж перебуває під слідством через можливі звʼязки з банком.