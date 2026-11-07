Росіяни вночі масовано атакували Київ і Київщину. Є постраждалі, пошкоджено енергообʼєкти, Північний міст і будинки

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У ніч проти 7 листопада російські війська атакували Київ і Київську область дронами та ракетами. Відомо про сімох постраждалих, серед них є дитина.

У Києві, за даними мера, постраждали пʼятеро людей, зокрема 14-річна дитина. У Солом’янському районі пошкоджені житлові будинки та дитячий садок, виникли пожежі. У Дарницькому районі уламки впали на приватний будинок, у Святошинському — горів нежитловий сектор.

Також у Києві атака знову пошкодила Північний міст. Рух ним перекрили в обох напрямках.

На Київщині внаслідок атаки дронів у Броварському районі постраждали двоє людей — чоловіка госпіталізували. Виникла пожежа у приватному будинку.

Крім того, пошкоджені енергетичні обʼєкти на Київщині та Житомирщині. Через це ситуація з енергозабезпеченням Києва ускладнилася — виникли проблеми в роботі систем тепло- і водопостачання, заявив мер Віталій Кличко.