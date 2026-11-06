Жовтень 2026 року став найтеплішим за всю історію метеоспостережень

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Жовтень 2026 року став найтеплішим у світі за всю історію метеорологічних спостережень. Середня температура повітря на поверхні Землі становила +15,35 °C. Також 2026 рік майже напевно стане другим найтеплішим після 2024-го.

Про це повідомила Служба зміни клімату Copernicus.

Температура в жовтні була на 0,90 °C вищою за середній показник для цього місяця за період 1991—2020 років. Попередній рекорд зафіксували у 2023 році — тоді відхилення становило +0,85 °C.

Порівняно з доіндустріальним періодом 1850–1900 років температура була вищою на 1,75 °C. Це вже третій місяць поспіль, коли глобальний показник перевищує +1,5 °C.

Середня температура поверхні океанів за межами полярних регіонів також побила рекорд для жовтня — +20,95 °C. Це четвертий місяць поспіль, коли фіксують найвищу температуру океану для відповідного місяця.

Однією з причин додаткового потепління є посилення явища Ель-Ніньйо в екваторіальній частині Тихого океану. Воно нагріває поверхню океану та впливає на погоду в різних регіонах світу. Водночас у Copernicus наголошують, що Ель-Ніньйо посилює потепління клімату, яке вже відбувається через діяльність людини.

За перші 10 місяців 2026 року середня глобальна температура була на 0,64 °C вищою за середній показник 1991—2020 років. За прогнозом Copernicus, 2026-й, найімовірніше, стане другим найтеплішим роком за всю історію спостережень після 2024-го — імовірність цього становить близько 20%.

У Європі жовтень став другим найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура на суходолі становила +11,08 °C — на 1,49 °C вище за середній показник для цього місяця у 1991—2020 роках. Найбільше відхилення від норми зафіксували в східній Європі та Скандинавії. В Україні температура місцями була на 6 °C вищою за середню.