В Україні дрони — це смерть. Тепер вони ще й спасіння. Світові медіа про російсько-українську війну 6 листопада

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«Бабель»

Сьогодні The Washington Post опублікувала великий матеріал про важкий безпілотник StarGate від SkyFall, що віднедавна евакуює повітрям українських бійців. У центрі сюжету 475 ОШП, відомий як CODE 9.2. Близько року тому підрозділ став шукати іншого способу евакуювати поранених, і його спеціалісти разом зі Skyfall створили новий безпілотник з ношами для евакуації. Дрон може переносити до 150 кг зі швидкістю до 100 км/год і оснащений засобами РЕБ.

Другого вересня боєць Андрій з позивним «Донбас» наступив на міну. Він сам наклав джгут і проповз близько 300 метрів до бліндажа, який ділив з побратимом. Дрони скидали воду, їжу, знеболювальні та бинти, однак рана почала гнити. Солдати евакуювати Андрія не могли — у кращому випадку це зайняло б чотири дні, і мало хто на це б пішов. Тоді операцію з порятунку доручили 33-річному Андрію Коляді «КВН», який до війни був коміком на телебаченні. У кожній такій операції беруть участь близько 40 військових — потрібно врятувати не лише пораненого, а й безпілотник, тому поруч з ним летять дрони-прикриття.

Політ по Донбаса був напруженим. Евакуацію двічі скасовували. А вже під час польоту глушилки із самого початку постійно обривали відео, і близько третини відстані дрон летів самостійно за картою. Зрештою поранений боєць почув над собою схожий на гелікоптер звук і заліз у капсулу. Тепер він у лікарні, але вже на милицях, а реабілітаційний центр у Києві запропонував зробити йому протез. Проте думками Андрій на передовій, де залишаються поранені, і сподівається, що ті, хто врятував його, — врятують і їх.

The New York Times пише про стриманий оптимізм і жарти в Україні після програшу республіканців на проміжних виборах у США. Не так давно Дональд Трамп сказав, що настав час українцям отримати нового президента. Тепер в Україні кажуть, що, схоже, нового президента хотіли саме американці. Американські законодавці з обох партій уже показали, як можуть використовувати владу в Конгресі та штатах, щоб перешкодити поступкам Трампа Кремлю. Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік очолив зусилля, щоб притягнути SpaceX і Міноборони США за відключення Starlink Україні. А губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шерілл заборонила портам штату приймати російське дизпальне, незважаючи на угоду між Трампом і Путіним. Та попри стриманий оптимізм у Києві, проукраїнська коаліція в Конгресі втратила важливих республіканських союзників, і Україні потрібно працювати, щоб зберегти широку двопартійну підтримку.

Такої ж думки і старший віцепрезидент аналітичного центру American Foreign Policy Council Ілан Берман. У колонці для Newsweek він пише, що після виборів у Штатах перспективи для України все ще туманні. Деякі консервативні прихильники України втратили посади, тоді як республіканці — симпатики Росії пережили демократичну хвилю і залишились у Конгресі. Водночас місця в Конгресі зберегли багато прихильників України, а ще кілька — навіть повернулися після перерви. Результат виходить неоднозначним: можливо, новий Конгрес буде більш проукраїнським, проте в ньому не буде деяких республіканців, які робили підтримку України двопартійною справою. Довгострокова безпека України не може спиратись виключно на ентузіазм демократів, вона вимагає стійкості, яку здатна забезпечити лише підтримка поза партійними лініями. Для Києва новий Конгрес США — це можливість, але навряд чи гарантія, підсумовує Берман.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів: про підлещування та критику Меланії Трамп та російські погрози атакувати посольства.