Уряд затвердив єдині правила ідентифікації тіл загиблих військових і цивільних. Що зміниться
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Уряд України затвердив єдині правила ідентифікації тіл загиблих військових і цивільних.
Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.
Тепер усі команди працюватимуть за однаковими правилами огляду тіл, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документації.
Також запроваджують єдину систему кодування тіл і зразків. Це має допомогти точніше вести облік і не втрачати дані, необхідні для ідентифікації загиблого.
У проєкті держбюджету на 2027 рік на судово-медичну експертизу передбачили 600 млн грн. Зокрема, вони підуть на закупівлю обладнання для регіональних бюро.
- Колишній голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.