Уряд затвердив єдині правила ідентифікації тіл загиблих військових і цивільних. Що зміниться

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Уряд України затвердив єдині правила ідентифікації тіл загиблих військових і цивільних.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Тепер усі команди працюватимуть за однаковими правилами огляду тіл, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документації.

Також запроваджують єдину систему кодування тіл і зразків. Це має допомогти точніше вести облік і не втрачати дані, необхідні для ідентифікації загиблого.

У проєкті держбюджету на 2027 рік на судово-медичну експертизу передбачили 600 млн грн. Зокрема, вони підуть на закупівлю обладнання для регіональних бюро.