Замість лікарняного — участь у «МастерШеф»: ДБР оголосило підозру військовій

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру старшій лейтенантці ЗСУ, яка замість лікування брала участь у зйомках «МастерШеф». За даними слідства, протягом кількох місяців вона не виконувала службових обов’язків, але отримувала військові виплати.

Про це повідомила пресслужба Бюро.

Її імені в ДБР не називають, але за інформацією з відкритих джерел зрозуміло, що йдеться про Вікторію Кузнєцову.

За даними слідства, у квітні — серпні 2025 року військовослужбовиця офіційно мала б перебувати на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак більшу частину цього часу вона фактично була поза лікарнею: їздила до Києва, Харкова та Одещини, займалася особистими справами й знімалася в кулінарному шоу.

Командування військової частини вважало, що офіцерка лікується, тому продовжувало нараховувати їй грошове забезпечення. За підрахунками слідства, їй виплатили 250 тисяч гривень.

Жінці інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство (ч. 4 ст. 409 і ч. 3 ст. 190 КК України).

ДБР також перевіряє, чи допомагали посадовці медзакладу оформлювати документи про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні. Слідчі встановлюють можливих співучасників.