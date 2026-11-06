НБУ: Росія за три місяці знищила в Україні приблизно 800 000 м² складів, а за всю повномасштабну війну — понад 2 млн м²

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З липня по вересень 2026 року російські атаки знищили в Україні близько 800 тисяч м² складських приміщень. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати сягнули 2,1 мільйона м².

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за жовтень.

За даними НБУ, лише з липня по вересень зафіксували 153 випадки цілеспрямованого пошкодження складських обʼєктів.

Через руйнування складів український бізнес змушений зберігати товари в різних місцях, змінювати маршрути доставки та витрачати більше грошей на логістику. За кілька місяців оренда якісних складських приміщень подорожчала на 12—13%.

Це також впливає на ціни для покупців. Через знищення товарних запасів і перебої з постачанням окремих товарів стає менше, а бізнес частково перекладає додаткові витрати на споживачів.

Нацбанк оцінює, що посилення російських атак разом з блокадою портів додасть приблизно 0,7 відсоткового пункту до річної інфляції. За прогнозом НБУ, до кінця 2026 року інфляція пришвидшиться до 12,5%