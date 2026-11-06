Трамп заборонив наступним президентам («дурним людям») змінювати інтерʼєр в Овальному кабінеті

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Президент США Дональд Трамп підписав указ, який, за його словами, не дозволить майбутнім президентам змінювати інтерʼєр Овального кабінету та Зали засідань Кабінету міністрів у Білому домі.

Про це повідомляє The Guardian.

«Я підпишу документ, який зробить їх національними памʼятками на віки», — заявив президент.

За його словами, він хоче, щоб ніякі «дурні люди» в майбутньому не могли перебудувати ці приміщення, знести стіни чи навіть замінити вікна на інші.

«Якщо хтось колись вирішить прийти сюди й почати зносити стіни, зателефонуйте мені, де б я не був. Я повернуся і подбаю, щоб цього ніколи не сталося», — сказав Трамп.

Відтоді як Дональд Трамп повернувся до Білого дому, він розпочав масштабні ремонтні роботи. Зокрема, наказав знести Східне крило, щоб побудувати бальну залу за $600 мільйонів, а також облаштувати постійний гранітний майданчик для гелікоптерів.

Президент пояснює ремонти тим, що Білий дім роками перебував у поганому стані. За його словами, він оплатив відновлення пошкоджених вікон, камʼяних конструкцій і колон.

Водночас розкішний інтерʼєр Овального кабінету вже викликав критику. Колишній президент США Барак Обама нещодавно пожартував, що тепер Білий дім виглядає так, ніби Саддам Хусейн відкрив там ресторан Cheesecake Factory — через велику кількість золотих прикрас.

Під час підписання указу, який президент планує передати Конгресу на затвердження, на столі Трампа лежала червона кепка з написом «Вето». Це нагадування про його погрозу блокувати законопроєкти демократів, які за результатами виборів 3 листопада здобули контроль над обома палатами Конгресу.