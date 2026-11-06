Патріарх Єрусалиму, якого Трамп хотів залучити до мирних переговорів, назвав війну в Україні «ситуацією вздовж західного кордону РФ»
- Автор:
- Світлана Кравченко
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ТАСС
Патріарх Єрусалимський Феофіл III 5 листопада зустрівся у Кремлі з Володимиром Путіним. Під час розмови він назвав російського диктатора «захисником православної віри» та запропонував допомогти в переговорах між Україною та Росією.
Про це пишуть російські державні медіа.
«Я особисто вами захоплююся і щодня молюся за ваше здоров’я, щоб Господь просвітив і надихнув вас на розв’язання всіх завдань, які стоять перед вами», — сказав Феофіл III.
Патріарх також подякував Путіну за підтримку християн на Близькому Сході й заявив, що Росія та Єрусалимська православна церква мають особливі зв’язки. Путін вручив патріарху російський орден Дружби за внесок у зміцнення співпраці та духовних зв’язків із Росією.
Окремо нв зустрічі Феофіл III запропонував своє посередництво в переговорах між Україною та Росією. Водночас повномасштабну війну він назвав «ситуацією вздовж західного кордону» Росії.
- У червні 2026 року ізраїльське видання Ynet повідомляло, що президент США Дональд Трамп розглядав Феофіла III як можливого посередника між Україною та Росією для досягнення перемир’я. За даними джерел видання, Трамп погодився на таку роль патріарха після їхньої приблизно 40-хвилинної зустрічі в Білому домі. Тоді ж повідомляли про плани Феофіла III зустрітися з Путіним.