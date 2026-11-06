Патріарх Єрусалиму, якого Трамп хотів залучити до мирних переговорів, назвав війну в Україні «ситуацією вздовж західного кордону РФ»

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ТАСС

Патріарх Єрусалимський Феофіл III 5 листопада зустрівся у Кремлі з Володимиром Путіним. Під час розмови він назвав російського диктатора «захисником православної віри» та запропонував допомогти в переговорах між Україною та Росією.

Про це пишуть російські державні медіа.

«Я особисто вами захоплююся і щодня молюся за ваше здоров’я, щоб Господь просвітив і надихнув вас на розв’язання всіх завдань, які стоять перед вами», — сказав Феофіл III.

Патріарх також подякував Путіну за підтримку християн на Близькому Сході й заявив, що Росія та Єрусалимська православна церква мають особливі зв’язки. Путін вручив патріарху російський орден Дружби за внесок у зміцнення співпраці та духовних зв’язків із Росією.

Окремо нв зустрічі Феофіл III запропонував своє посередництво в переговорах між Україною та Росією. Водночас повномасштабну війну він назвав «ситуацією вздовж західного кордону» Росії.