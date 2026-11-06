Молодий Орбан міг писати доноси на товаришів по армії для комуністичних спецслужб. Експрем’єр Угорщини каже, що бачив їх

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Колишній премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан у молоді роки, ймовірно, співпрацював зі спецслужбами комуністичного режиму і писав доноси на товаришів по службі.

Про це пише угорський журналіст Саболч Пані у своєму розслідуванні, посилаючись на свідчення експремʼєра Угорщини Міклоша Нємета, який очолював уряд у 1988—1990 роках.

30 березня 2026 року Нємет розповів, що в березні 1990-го, незадовго до перших вільних парламентських виборів, тодішній міністр оборони Ференц Карпаті показав йому три оригінальні агентурні донесення, написані від руки й підписані нібито Орбаном.

За словами Нємета, у документах ішлося про товаришів Орбана по строковій військовій службі в місті Залаегерсег. Зокрема, там були відомості про їхню поведінку, політичні та релігійні погляди, а також сексуальну орієнтацію.

Водночас експремʼєр визнав, що не міг перевірити справжність документів, почерку і підписів, хоча він припускає, що вони належать Орбану. Після зустрічі Нємет повернув донесення міністру оборони й не залишив собі копій.

Пізніше документи зникли. За словами Нємета, незадовго до смерті Карпаті у 2013 році він запитав його про долю донесень. Той відповів, що вони опинилися в Ґези Штефана — колишнього керівника угорської військової контррозвідки, який пройшов підготовку в КДБ у Москві.

Як пише Пані, Штефан збирав компромат на представників угорської політичної, бізнесової та силової еліти. Після його смерті у 2009 році документи із сейфа зникли. Де вони зараз — невідомо. Журналіст також досліджує версію, що компрометувальні матеріали на Орбана могли опинитися в Росії та використовуватися Кремлем для впливу на нього. Однак підтверджень цьому немає.

Сам Орбан заперечує співпрацю з комуністичними спецслужбами. 3 листопада він опублікував у Фейсбуку документи 1980-х років і заявив, що під час строкової служби його намагалися завербувати, але він відмовився. За словами премʼєра, після цього спецслужби стежили за ним, його дружиною та іншими опозиційними активістами.

У вересні 2026 року Нємет передав свою письмову заяву та інші матеріали комуністичного періоду до Історичного архіву служб державної безпеки Угорщини. Журналіст Пані отримав дозвіл опублікувати цю заяву.