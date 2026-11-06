Росіяни вночі запустили по Україні 227 дронів. На Кіровоградщині, Дніпропетровщині та в Ізюмі є постраждалі

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З вечора 5 листопада до ранку наступного дня російські війська атакували Україну 227 безпілотниками. ППО знешкодила 196 з них, зокрема 70 реактивних «Шахедів».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Проте в 14 місцях фіксують влучання, у восьми — падіння уламків. Зокрема, під ударом вночі була Кіровоградщина. Там постраждали троє людей, зруйнований приватний будинок.

Пізно ввечері ворог скинув авіабомби на Ізюм на Харківщині. Поранені двоє людей, пошкоджені приватні й багатоповерхові будинки та електромережі — частина міста без світла.

Уже зранку армія РФ вдарила по Кам’янському на Дніпропетровщині. Там пошкоджений спортивний комплекс. 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.